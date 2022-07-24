Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere Lozan Barış Antlaşması'nda kayıtlı şartlar...
AA - Enes Kaplan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere Lozan Barış Antlaşması'nda kayıtlı şartlar bilinçli şekilde aşındırılmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere Lozan Barış Antlaşması'nda kayıtlı şartlar bilinçli şekilde aşındırılmaktadır."
AA / Enes Kaplan - Güncel