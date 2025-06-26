Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u resmi olarak kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki deniz ulaştırma işbirliği ve liman yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu ziyaret, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u kabul etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel