Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasette de dış politikada da tek pusulamız Türkiye'nin çıkarlarıdır. Ucunda bedel ödemek dahi olsa Türkiye, Türk milleti için doğru, hayırlı olanı yapmakta asla tereddüt göstermeyiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasette de dış politikada da tek pusulamız Türkiye'nin çıkarlarıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasette de dış politikada da tek pusulamız Türkiye'nin çıkarlarıdır. Ucunda bedel ödemek dahi olsa Türkiye, Türk milleti için doğru, hayırlı olanı yapmakta asla tereddüt göstermeyiz"
Kaynak: AA