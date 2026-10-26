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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasette de dış politikada da tek pusulamız Türkiye'nin çıkarlarıdır. Ucunda bedel ödemek dahi olsa Türkiye, Türk milleti için doğru, hayırlı olanı yapmakta asla tereddüt göstermeyiz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasette de dış politikada da tek pusulamız Türkiye'nin çıkarlarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasette de dış politikada da tek pusulamız Türkiye'nin çıkarlarıdır. Ucunda bedel ödemek dahi olsa Türkiye, Türk milleti için doğru, hayırlı olanı yapmakta asla tereddüt göstermeyiz"

Kaynak: AA
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