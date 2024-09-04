Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 105. Yıl Dönümünü Kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu kongrenin bağımsızlık ve vatan sevgisiyle önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Erdoğan, Türk milletinin azimle İstiklal Mücadelesini zaferle sonuçlandırdığını vurgulayarak, tarihi kararların Cumhuriyet'in geleceğine yön verdiğini ifade etti. Ayrıca genç nesillerin Türkiye Yüzyılı hedefine katkıda bulunacağını kaydetti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Bundan 105 sene evvel Sivas'ta, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Sivas Kongresi'nde her türlü imkansızlık içerisinde azimle birliğini, beraberliğini muhafaza eden Türk milleti, İstiklal Mücadelesini zaferle sonuçlandırmıştır. İstikbalimizin önemli başlangıç noktalarından biri olan Sivas Kongresi'nde alınan tarihi kararlar, Kurtuluş Savaşı'nın yolunu açtığı gibi, Cumhuriyetimizin istikbaline de yön vermiştir.

Bundan 105 sene evvel Sivas'ta, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefine taşıyacaktır. Bugün biz de adımlarımızı Sivas Kongresi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Güncel Sivas

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi
Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde

Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? ROBLOX AÇILDI MI? 4 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title