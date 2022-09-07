Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sırbistan-Kosova gerginliği) Balkanlar'da yakalanan bu olumlu ivmeyi aynen devam ettirelim çünkü Balkanlar artık bu tür...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sırbistan-Kosova gerginliği) Balkanlar'da yakalanan bu olumlu ivmeyi aynen devam ettirelim çünkü Balkanlar artık bu tür sıkıntılara tahammül edemez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sırbistan- Kosova gerginliği) Balkanlar'da yakalanan bu olumlu ivmeyi aynen devam ettirelim çünkü Balkanlar artık bu tür sıkıntılara tahammül edemez."