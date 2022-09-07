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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sırbistan-Kosova gerginliği) Balkanlar'da yakalanan bu olumlu ivmeyi aynen devam ettirelim çünkü Balkanlar artık bu tür...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sırbistan-Kosova gerginliği) Balkanlar'da yakalanan bu olumlu ivmeyi aynen devam ettirelim çünkü Balkanlar artık bu tür...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sırbistan-Kosova gerginliği) Balkanlar'da yakalanan bu olumlu ivmeyi aynen devam ettirelim çünkü Balkanlar artık bu tür sıkıntılara tahammül edemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sırbistan- Kosova gerginliği) Balkanlar'da yakalanan bu olumlu ivmeyi aynen devam ettirelim çünkü Balkanlar artık bu tür sıkıntılara tahammül edemez."

Kaynak: AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar Sırbistan Kosova Güncel Haberler

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