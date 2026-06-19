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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u Dolmabahçe'de Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u Dolmabahçe'de Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile diğer yetkililer de hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u resmi törenle karşıladığı kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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