Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selam'ı kabulünde, zor zamanlarda Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olmaya, Lübnan'a insani yardım ve tıbbi destek göndermeye devam edeceğini belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selam'ı kabulünde, zor zamanlarda Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olmaya, Lübnan'a insani yardım ve tıbbi destek göndermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selam'ı kabulünde, zor zamanlarda Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olmaya, Lübnan'a insani yardım ve tıbbi destek göndermeye devam edeceğini belirtti

Kaynak: AA
A Milli Takım'da 4 sakatlık

Eyvah eyvah! A Milli Takım'da 4 sakatlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli yıldıza esprili davet: Ankara'ya geleceksin, benim takımda oynarsın

Milli yıldıza esprili davet: Ankara'ya gel, benim takımda oynarsın
Adana’da iş yeri sahibi tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Ekmek teknesinde korkunç halde bulundu! Polis o ihtimali araştırıyor
YKS'de 110 bin kontenjan ek yerleştirmeye kaldı! 30 binden fazla aday kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmadı

Üniversiteyi kazandılar ama gitmediler! 110 bin kontenjan boş
Tottenham, Icardi için kararını verdi

Tottenham, Icardi için kararını verdi
Depremde yakınlarını kaybeden ailelerle önemli görüşme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

Acılı aileler Adalet Bakanlığı'nda! Deprem dosyaları için yeni adım
Fon soruşturması genişliyor: Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı

Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı