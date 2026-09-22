Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selam'ı kabulünde, zor zamanlarda Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olmaya, Lübnan'a insani yardım ve tıbbi destek göndermeye devam edeceğini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+8 sitede yayında
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selam'ı kabulünde, zor zamanlarda Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olmaya, Lübnan'a insani yardım ve tıbbi destek göndermeye devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selam'ı kabulünde, zor zamanlarda Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olmaya, Lübnan'a insani yardım ve tıbbi destek göndermeye devam edeceğini belirtti
Kaynak: AA