Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.
Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Görevi başındayken teröristler tarafından alçakça bir saldırıyla katledilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 11'inci yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum."
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım