Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı andı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Ünlü manken, boşanma davası öncesi ateş püskürdü
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik

İşte merakla beklenen Erdoğan-Trump görüşmesinde konuşulanlar
Bir dönem para içinde yüzüyordu! Kirası için kampanya başlattılar

Bir dönem para içinde yüzüyordu! Kirası için kampanya başlattılar
Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler

İstifasını duyan oyuncuları ilk iş olarak bakın ne yapmış
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı