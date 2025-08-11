Erdoğan'dan Gedik ve Bülbül'e Anma

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ü ölümlerinin 8'inci yılında sosyal medyada yaptığı paylaşımda andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ölümlerinin 8'inci yılında Şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ü andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "Şehadetlerinin 8'inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmetle yad ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
