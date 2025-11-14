Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Emre Altıok'un ailesiyle telefonda konuştu

Güncelleme:
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Tuğba Işık Ercan Samsun ve Merzifon'daki şehit ailelerimizi ziyaret etti.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Tuğba Işık Ercan Samsun ve Merzifon'daki şehit ailelerimizi ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Emre Altıok'un babası İsa Altıok ile telefonda görüşerek taziyede bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hava Kuvvetlerimize ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan Emre Altıok'un kıymetli babası İsa Amcamız ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Başkanımız Tuğba Işık Ercan Samsun ve Merzifon'daki şehit ailelerimizi ziyaret etti. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

