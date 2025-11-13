Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehidimize Allah'tan Rahmet, Ailesine, Ülkemize ve Milletimize Başsağlığı Diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan’da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum." açıklaması yaptı.
Hırvatistan'da, Orman Genel Müdürlüğüne ait uçağın kazaya uğraması sonucu bir pilot şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X hesabınndan paylaştığı taziye mesajında şunları kaydetti:
