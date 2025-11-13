Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehidimize Allah'tan Rahmet, Ailesine, Ülkemize ve Milletimize Başsağlığı Diliyorum

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan’da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum." açıklaması yaptı.

Hırvatistan'da, Orman Genel Müdürlüğüne ait uçağın kazaya uğraması sonucu bir pilot şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X hesabınndan paylaştığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
