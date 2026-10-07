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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Bahçeli'nin 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Bahçeli'nin 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Bahçeli'nin 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum"

Kaynak: AA
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