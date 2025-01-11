Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde yöresel kıyafet giyen çocukların çiçek verdiği Erdoğan, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Şıldak ile bir süre görüştü ve kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.