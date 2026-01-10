Haberler

Erdoğan, Fenerbahçe'yi Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyon olmasının ardından sarı-lacivertli ekibi tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
