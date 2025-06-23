Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 kişinin öldüğü Şam'daki kilise saldırısına ilişkin, "Menfur terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik menfur terör saldırısını lanetlediğini belirterek, " Suriye'nin taşeron terör örgütleriyle yeni istikrarsızlık ortamına çekilmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Suriye'nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız. Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye'nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye hükümetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin başkenti Şam'daki Dweila Mahallesi'nde bulunan Aziz Elias Rum Ortodoks Kilisesi'ne bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini belirterek, 52 kişinin de yaralı olduğunu aktardı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırının terör örgütü DEAŞ mensubu terörist tarafından düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık, intihar bombacısının kiliseye girdiğini, ateş açtığı ve ardından kendini patlattığını ifade etti. Adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, saldırganların 2 kişi olduğunu birinin üzerindeki bombayı patlattığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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