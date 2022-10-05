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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya Türküsü" şiirini okudu

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Başkent Millet Bahçesi Tam Bana Göre Gençlik Festivali Festivale katılan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın festival alanına gelişi Festivali kapsamında düzenlenen konser Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Şiiri'ni okuması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Başkent Millet Bahçesi

Tam Bana Göre Gençlik Festivali

Festivale katılan vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın festival alanına gelişi

Festivali kapsamında düzenlenen konser

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Şiiri'ni okuması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında "Sakarya Türküsü" şiirini okudu.(1)

Kaynak: AA / Osman Baytürk - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Sakarya Güncel Haberler

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