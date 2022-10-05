Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya Türküsü" şiirini okudu Güncel Haberler Başkent Millet Bahçesi Tam Bana Göre Gençlik Festivali Festivale katılan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın festival alanına gelişi Festivali kapsamında düzenlenen konser Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Şiiri'ni okuması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... Başkent Millet Bahçesi Tam Bana Göre Gençlik Festivali Festivale katılan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın festival alanına gelişi Festivali kapsamında düzenlenen konser Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Şiiri'ni okuması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında "Sakarya Türküsü" şiirini okudu.(1) Güncel Kaynak: AA / Osman Baytürk Recep Tayyip Erdoğan Sakarya Güncel Haberler

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