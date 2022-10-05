Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya Türküsü" şiirini okudu
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Başkent Millet Bahçesi Tam Bana Göre Gençlik Festivali Festivale katılan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın festival alanına gelişi Festivali kapsamında düzenlenen konser Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Şiiri'ni okuması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
Başkent Millet Bahçesi
Tam Bana Göre Gençlik Festivali
Festivale katılan vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın festival alanına gelişi
Festivali kapsamında düzenlenen konser
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Şiiri'ni okuması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında "Sakarya Türküsü" şiirini okudu.(1)
Kaynak: AA / Osman Baytürk - Güncel