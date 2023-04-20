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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız."

Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Sakarya Güncel Haberler

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