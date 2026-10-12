Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir ama hiç kimsenin ünvanı, ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir ama hiç kimsenin ünvanı, ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir ama hiç kimsenin ünvanı, ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez"
Kaynak: AA