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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir ama hiç kimsenin ünvanı, ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez"

Kaynak: AA