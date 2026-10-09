Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar kapsamında 736 kişiyi ülkemize getirdik."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar kapsamında 736 kişiyi ülkemize getirdik."
Kaynak: AA