Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar kapsamında 736 kişiyi ülkemize getirdik."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar kapsamında 736 kişiyi ülkemize getirdik."

Kaynak: AA
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım

Vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti
Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla

Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla
Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü

Akılalmaz olay! Kaldırıp yere vurarak öldürdü
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı

Savaşa bir ülke daha dahil oldu
Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

Otoyol inşaatında heyecan yaratan keşif
Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi

Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları