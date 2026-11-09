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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Biz bu savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sayın Trump'ın da gayretlerini takdirle takip ediyor ve destekliyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Biz bu savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Biz bu savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sayın Trump'ın da gayretlerini takdirle takip ediyor ve destekliyoruz"

Kaynak: AA
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