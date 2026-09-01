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Erdoğan ve Putin'den Bişkek'te kritik görüşme

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi için gittiği Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerinin ileri düzeyde olduğunu belirterek, turizm ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ile Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ziyaret ettiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Ala Arça Devlet Konutu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında, "Bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum. Türkiye ile Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya'nın en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor. Tabii bunun yanında Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitsin, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Bu hazırlıkların içerisindeyiz. Bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var."

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te görüştü

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