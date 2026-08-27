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Erdoğan ile Ruanda lideri Kagame telefonla görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı; ticaret, savunma sanayii iş birliği ve Kongo-Ruanda geriliminin azaltılmasına destek vurgusu yaptı.

Tuğçe SEZER ODABAŞI/İSTANBUL, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ruanda ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlarda müspet ilerlemeler kaydedildiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda birlikte çalışmaya devam edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını, iki ülke arasındaki yapıcı tutumun devam etmesinin sevindirici olduğunu, Türkiye'nin sürece destek verdiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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