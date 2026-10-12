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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Riyad'daki saldırı) Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Riyad'daki saldırı) Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Riyad'daki saldırı) Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz"

Kaynak: AA
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