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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Riyad'daki saldırı) Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz"

Kaynak: AA