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Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir'i tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik heyeti tebrik etti. Erdoğan, soyunma odasında kendisini alkışlarla karşılayan futbolculara ve teknik ekibe başarılar diledi. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Avrupa kupalarında daha iyi yerlere gelmek için mücadele edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik heyeti tebrik etti.

Karşılaşmayı Fatih Terim Stadyumu'nda izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından soyunma odasına indi.

Erdoğan, soyunma odasında kendisini alkışlarla karşılayan RAMS Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik ekibini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz." diyen ve tokalaşan teknik direktör Çağdaş Atan'a, "Tebrik ediyorum. Güzel bir netice oldu." dedi.

Atan ise "Size keyif verdiyse ne mutlu bize. Sürpriz yaptınız, çok teşekkür ederiz." şeklinde karşılık verdi.

Ankara'dan İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan indiğinde skorun 2-0 olduğunu, sonrasında da stada geldiğini anlattı.

Futbolculara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyoruz. Güzel bir netice. Önümüzdeki hafta İtalya'ya gidiyorsunuz, orada da farklı bir netice olmaz değil mi?" diye sordu.

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Avrupa kupalarında daha iyi yerlere gelmek için mücadele vereceklerini söyledi.

"Çağdaş hoca ona göre sen de takımı ateşleyeceksin." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktör Atan'a, "Kaç çocuğun var?" diye sordu. Atan ise Başkan Gümüşdağ'ı işaret ederek, "Bir çocuğum var ama başkanım sıkıştırıyor, ikileyeceğiz inşallah" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odası ziyaretindeki konuşması yabancı futbolculara tercüme edildi.

Sporcular ve teknik heyetle sohbet eden, soyunma odasındaki çocukları seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir Kulübü futbolcuları ve heyetiyle fotoğraf çektirdi.

Erdoğan'a ziyarette, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan San Marino Başakşehir Konferans Güncel Haberler

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