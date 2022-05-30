Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, Suriye sınırında 30 km. derinlikte terörden arındırılmış bölge oluşturulamadığını, buranın güvenli hale... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, Suriye sınırında 30 km. derinlikte terörden arındırılmış bölge oluşturulamadığını, buranın güvenli hale...
AA - Enes Kaplan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, Suriye sınırında 30 km. derinlikte terörden arındırılmış bölge oluşturulamadığını, buranın güvenli hale getirilmesinin zorunluluk olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, Suriye sınırında 30 km. derinlikte terörden arındırılmış bölge oluşturulamadığını, buranın güvenli hale getirilmesinin zorunluluk olduğunu belirtti.
AA / Enes Kaplan - Güncel