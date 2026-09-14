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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PISA 2025) Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını görüyoruz. Bu zihniyeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PISA 2025) Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PISA 2025) Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını görüyoruz. Bu zihniyeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz"

Kaynak: AA
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