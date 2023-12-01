- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü

DUBAİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na katılmak üzere geldiği Expo City Dubai'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Erdoğan, COP28 kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek ve ikili görüşmelerini sürdürecek.