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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nisanda başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz çalışan desteğini de 2028'e kadar uzatma kararı aldık"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nisanda başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nisanda başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz çalışan desteğini de 2028'e kadar uzatma kararı aldık"

Kaynak: AA
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