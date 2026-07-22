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Erdoğan'dan otizmli Joshua Harris'e kabul

Erdoğan'dan otizmli Joshua Harris'e kabul
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı 'Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)' kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı 'Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)' kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde Joshua Harris'in ailesi de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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