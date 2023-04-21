CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MÜJDELERİMİZLE İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞAYACAĞIZ -1

? GAZİOSMANPAŞa Meydanı'nda gerçekleşen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bugün kentsel dönüşüm müjdelerimizle iki bayramı bir arada yaşayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda gerçekleşen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada doğal gaz müjdesini paylaşarak erken bayram yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün kentsel dönüşüm müjdelerimizle iki bayramı bir arada yaşayacağız. Bu 7'li masa, Karadeniz gazı için ne diyordu' Hani nerede? Öyle diyorlar mıydı? Bebecan diye birisi var, o ne diyordu, hani nerede? Yahu, Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna burada denizin altına doğalgaz boruları yerleştirildi. Bunu da görmedin mi? Doğal gaz ne zamandan beri Filyos'ta yanıyor, görmedin mi? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var mühürlü. ya bunlara biz nasıl oldu da bu masaları teslim ettik. Birisini nasıl başbakan yaptık, birisini nasıl oldu da devlet bakanı yaptık. İstifa ederken geldi bizden neler, neler, neler söyledi. Öbürü veda konuşması yaparken neler, neler söyledi. Asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız? Bunları siyasi mevta olarak gömmeye hazır mıyız? Öyleyse yapmamız gereken ney? Ana kademe çok çalışacağız. Kadın kolları çok çalışacağız, gençler çok çalışacağız. Durmak yok, durmak yokö ifadelerini kullandı.

YAPTIĞIMIZ İŞLERİN AMACI SIKINTILARI KÖKTEN ÇÖZMEKTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdi yarın deprem bölgesinde inşa edilen ilk köy konutlarının teslimiyle oradaki kardeşlerimizle iki bayramı bir arada kutlayacağız. Ardından, Gaziantep'te vatandaşlarımla bir araya geleceğiz. Eser ve hizmet şölenleriyle milletimize yaşattığımız bayramları önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz. Bizim gündemimizde, bu ülkeye ve millete dair her şey var. Son günlerde birileri sürekli millet kuru soğan alamıyor, et alamıyor, siz yol açılış, gemi açılışı yapıyorsunuz diyor. Milletimizin günlük hayatında bazı sıkıntılar olabilir, onlar bugünün işi değil. Küresel sağlık krizlerinin bölgemizdeki savaşların ve bunların dünya ekonomisine etkilerinin elbette bize de yansımaları olabilir. Aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle bu etkileri en aza indirmenin gayreti içindeyiz. Bizim yaptığımız işlerin amacı bu sıkıntıları kökten çözmektir. Ülkemizi ve milletimizi bu sıkıntılardan kalıcı olarak kurtarmanın yolu işte açılışını yaptığımız bu eserlerden, hizmetlerden yatırımlardan geçiyor. Biz İHA, SİHA, TCG Anadolu, Kızılelma derken sadece savunma sanayi ürünlerinden bahsetmiyoruz. Bizi asıl sevindiren bu ürünlerin gerisindeki teknoloji birikimidir. Teknoloji demeki tasarımıyla, yazılımıyla, araştırma geliştirmesiyle, üretimiyle, ihracatıyla iş demektir. İstihdam demektir, gelecek demektir. Yıllarca başkalarının teknolojilerini hayran hayran seyretmek mecburiyetinde bıraktık. Bir toplu iğne üretemiyordu bu ülke. Şimdi, İHA'yı, SİHA'yı, Akıncı'yı, Kızılelma'yı, TCG Anadolu'yu üretiyoruzö ifadelerini kullandı.

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