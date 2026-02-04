Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine gittiği Mısır'da, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda es-Sisi tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resmi ziyaret için Mısır'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mısır ziyaretinde; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu eşlik ediyor."