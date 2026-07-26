Haberler

Erdoğan'dan şampiyon voleybolculara tebrik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı görsele de yer verdi.

Kaynak: AA
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu

Seyir tepesini kana bulayan sır dolu cinayetlerin nedeni belli oldu
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı

Tarihi felaketi yaşayan ülke istedi, Türk uçakları havalandı!
İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak

ABD bitti, Ukrayna başladı: İran'ın mesajı net
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

Baba ocağına böyle girdi! Bir de kaydettirdi

Evleri yılanların istilası altında: Hayatları kabusa dönen aile, yetkililerden yardım istiyor

Evlerini istila ettiler! Bir aile kabusu yaşıyor
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Gülben Ergen de modaya uydu! "Neden?" sorusuna bu yanıtı verdi