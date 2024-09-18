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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darbe Anayasası Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darbe Anayasası Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtarılmasına ve ülkenin önünün açılmasına yönelik ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Siyaset kurumunun yapıcı ve mutedil bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi darbe anayasasından kurtarmak, Türkiye'nin önünü açmak istiyoruz. Siyaset kurumunun da yapıcı ve mutedil yaklaşması gerektiğine inanıyoruz"

Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel

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