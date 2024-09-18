Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darbe Anayasası Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtarılmasına ve ülkenin önünün açılmasına yönelik ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Siyaset kurumunun yapıcı ve mutedil bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine inandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi darbe anayasasından kurtarmak, Türkiye'nin önünü açmak istiyoruz. Siyaset kurumunun da yapıcı ve mutedil yaklaşması gerektiğine inanıyoruz"
Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel