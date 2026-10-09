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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz."

Kaynak: AA
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