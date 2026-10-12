Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mekke Ortak Savunma Anlaşması) İç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mekke Ortak Savunma Anlaşması) İç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mekke Ortak Savunma Anlaşması) İç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor"
Kaynak: AA