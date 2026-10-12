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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mekke Ortak Savunma Anlaşması) İç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mekke Ortak Savunma Anlaşması) İç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mekke Ortak Savunma Anlaşması) İç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor"

Kaynak: AA
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