Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten ayrıldı
AA - Hakan Dündar - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'ten çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis bahçesindeki çocukların yanına gitmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracına binmesi ve aracın hareket etmesi TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'ten çıkışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis bahçesindeki çocukların yanına gitmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracına binmesi ve aracın hareket etmesi TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılmak için geldiği Meclis'ten ayrıldı.
AA / Hakan Dündar - Güncel