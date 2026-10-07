Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis açılışında nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu üslup görmek istiyor, bu konuda umudumu muhafaza ediyorum"

Kaynak: AA