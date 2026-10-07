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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis açılışında nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu üslup görmek istiyor, bu konuda umudumu muhafaza ediyorum"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis açılışında nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu üslup görmek istiyor, bu konuda umudumu muhafaza ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis açılışında nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu üslup görmek istiyor, bu konuda umudumu muhafaza ediyorum"

Kaynak: AA
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