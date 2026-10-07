Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis açılışında nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu üslup görmek istiyor, bu konuda umudumu muhafaza ediyorum"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis açılışında nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu üslup görmek istiyor, bu konuda umudumu muhafaza ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis açılışında nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu üslup görmek istiyor, bu konuda umudumu muhafaza ediyorum"
Kaynak: AA