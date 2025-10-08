Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Tepki: Faşist Zihniyet Suçlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis açılışında CHP'nin fotoğrafa yönelik tepkisini eleştirerek, bu durumun CHP'nin faşist zihniyetinin bir yansıması olduğunu ifade etti. Erdoğan, 'Ya bendensin ya karşıdan' siyasetinin somutlaşmış hali olarak nitelendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Meclis açılışında genel başkanlarla) Fotoğrafa tepki CHP'nin faşist zihniyetinin dışa vurumudur. 'Ya bendensin ya karşıdan' siyasetinin somutlaşmış halidir"
Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel