Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Man Adası dediler, oradan 150 bin lira ceza, ardından şimdi bir 100 bin lira daha. Ben de dedim ki bu 150 artı 100 bini... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Man Adası dediler, oradan 150 bin lira ceza, ardından şimdi bir 100 bin lira daha. Ben de dedim ki bu 150 artı 100 bini...

AA - Güç Gönel - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Man Adası dediler, oradan 150 bin lira ceza, ardından şimdi bir 100 bin lira daha. Ben de dedim ki bu 150 artı 100 bini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Man Adası dediler, oradan 150 bin lira ceza, ardından şimdi bir 100 bin lira daha. Ben de dedim ki bu 150 artı 100 bini TÜRGEV ve ENSAR Vakfına verelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Man Adası dediler, oradan 150 bin lira ceza, ardından şimdi bir 100 bin lira daha. Ben de dedim ki bu 150 artı 100 bini TÜRGEV ve ENSAR Vakfına verelim."

AA / Güç Gönel - Güncel

Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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