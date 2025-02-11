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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da Başbakan Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da Başbakan Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde Başbakan İbrahim karşıladı.

Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Ülkelerin heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve İbrahim, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İbrahim, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel
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