Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Malatya ve Eskişehir'deki askeri helikopter kazaları) Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. İnceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde yapılacaktır"

Kaynak: AA