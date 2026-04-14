Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın Yeni Başbakanı Magyar ile Görüştü

Güncelleme:
( ANKARA ) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.

yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ilişkilerin geleceği ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Seçilmiş Başbakanı Peter Magyar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceğini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürümüzden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu belirterek, NATO müttefikliğimizin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Seçilmiş Başbakan Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti."

Kaynak: ANKA
