Erdoğan ve Orban Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Erdoğan ve Orban Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için çalışıldığını ve işbirliğinin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarıyla ilerleyeceğini belirtti. Ayrıca, Orban'ın doğum gününü de kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Orban'ın görüşmesinde Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için çalıştıklarını, işbirliğinin önümüzdeki süreçte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak İstişare Mekanizması toplantılarıyla ileriye taşınacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Başbakan Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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