Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'ı Vahdettin Köşkü'nde ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Vahdettin Köşkü'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi. Resmi törenle karşılanan Selam'a İstanbul'un tarihi yapıları gösterilirken, ikili görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'ı Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.
Erdoğan, karşılama sonrası köşkün penceresinin önünde muhabbet ettiği Selam'a İstanbul'un bazı tarihi yapılarını gösterdi.
Erdoğan ve Selam daha sonra ikili görüşmeye geçti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan