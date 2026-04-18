Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beşincisi "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026) için Türkiye'de bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Libya'da, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin başarılı olamayacağını sıklıkla vurguladığını, siyasi tasarrufların geniş tabanlı istişare ve diyalogla ilerletilmesinin önemli olduğunu, Türkiye'nin sürece desteğinin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğini her alanda geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi, Doğu Akdeniz'deki müşterek hak ve çıkarlarımızın muhafazası için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in tüm bölgeyi hedefe koyan saldırganlığının tüm dünya için maliyetinin ağır olduğunu, Türkiye'nin kardeş ülkelerle birlikte İran'da ateşkesin devamı ve barışın tesisi için çalıştığını ifade etti."

Kaynak: ANKA