Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüştü
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile Türkevi'nde görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile Türkevi'nde görüştü.
Kaynak: AA / Güncel