Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüştü Güncel Haberler Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile Türkevi'nde görüştü. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile Türkevi'nde görüştü. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Yunus Türkevi Libya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüştü - Haberler

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