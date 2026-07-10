Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı, ikili görüşme gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçilirken, görüşmeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boakai, daha sonra ikili görüşmeye geçti.
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan