Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı'nı kabul etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldiği bildirildi.

Kaynak: ANKA