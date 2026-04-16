Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile bir araya geldi.

Erdoğan, Siljanovska-Davkova'yı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Birbirlerine heyetlerini takdim eden iki lider, daha sonra görüşmeye geçti.

Görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.